ليون يستعيد نغمة الانتصارات بفوزه على أطلس في الدوري المكسيكي

خسر فريق أطلس المكسيكي، أمام ليون حامل لقب دوري أبطال الكونكاكاف 2023، بهدف دون رد على ملعب خاليسكو، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة من المرحلة الختامية لبطولة الدوري المكسيكي لكرة القدم «ليجا إم إكس».

نقص عددي في ليون منذ الدقيقة 9

ولعب ليون منذ الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول بـ10 لاعبين على إثر طرد لويس سيرفانتس لاعب الفريق بسبب تدخله العنيف مع رايموندو فولجنسيو لاعب أطلس. وفي الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول، أجرى أطلس تبديلا اضطراريا بنزول خورخي جوزمان مكان فولجينسيو بسبب الإصابة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الثاني، احتسب حكم اللقاء، ضربة جزاء لصالح إدجار جويرا لاعب ليون، على إثر عرقلته من جانب خوسيه لوزانو لاعب أطلس، داخل منطقة الجزاء.

GOL que vale puntos



Fede Viñas nunca falla ???? pic.twitter.com/voiQxKqpvL — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 19, 2024

وسدد فيديريكو فينياس، لاعب ليون، ضربة الجزاء بالقدم اليسرى في الزاوية اليسرى السفلية لحارس أطلس، محرزا الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبهذا النتيجة، ارتفاع رصيد ليون، إلى النقطة 7 في المركز الـ11، فيما تجمد رصيد أطلس عند النقطة 8 بالمركز العاشر.