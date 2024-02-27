حمزة المثلوثي يتصدر التريند بسبب أبنائه: اللهم بارك لي في أولادي

في أحدث ظهور له، نشر اللاعب التونسي حمزة المثلوثي مدافع نادي الزمالك صورة رفقة أبنائه الاثنين، على مواقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وتصدر بها منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تفاعل معها الكثيرون.

ونشر اللاعب التونسي صوره مع أولاده، معلقًا عليها: « اللهم بارك لي في أولادي وارزقني برهم»، لتنهال عليه التعليقات من الجمهور المصري، خاصة مشجعي نادي الزمالك، نظرًا للظهور الملفت الذي جعل الصور تتصدر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

كثيرًا ما يحرص اللاعب التونسي حمزة المثلوثي على اصطحاب أحد أبنائه، أثناء وجوده في مران نادي الزمالك، ويقوم نجوم الفريق الأبيض بالتقاط الصور معهم.

حمزة المثلوثي هو الظهير الأيمن لفريق الزمالك المصري، ويعد من مواليد 25 يوليو 1992، أي أنه يبلغ 32 عامًا، وخاض عدة مباريات دولية مع المنتخب التونسي، أهمها كأس الأمم الأفريقية عام 2015، والتي خرج منها تونس في دور ربع النهائي.

انتقال المثلوثي للزمالك لمدة 3 سنوات

وانتقل «المثلوثي» إلى نادي الزمالك عام 2020 لمدة 3 سنوات، قادمًا من الصفاقسي التونسي، وكان اللاعب تحدث في تصريحات تليفزيونية عن بدايته مع الزمالك، موضحًا أنها كانت فترة صعبة، والفريق كان خاسرًا لنهائي القرن أمام الأهلي، وقتها طلب منه أمير مرتضى منصور بالتدرب بمفرده، وعدم الانضمام للتدريبات الجماعية للفريق.

ابتعاد المثلوثي عن المشاركة لمدة 9 أشهر

وأشار «المثلوثي» أنه في ذلك الوقت كان هناك أحمد عيد وحازم إمام، ولم يكن يعرف السبب الرئيسي لابتعاده عن التدريبات، مؤكدًا أنه في هذا التوقيت، لم يكن جاهزًا فنيًا أو بدنيًا، بسبب ابتعاده عن المشاركة لمدة 9 أشهر مع الصفاقسي قبل الانتقال للفريق الأبيض.