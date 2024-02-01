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عاجل.. لاعب الزمالك يعلن إصابة والدته بجلطة بسبب رحيله عن الأبيض

كتب:

محمود شكر
04:04 ص | الخميس 01 فبراير 2024
صورة أرشيفية للاعبي نادي الزمالك

صورة أرشيفية للاعبي نادي الزمالك

أعلن سيد الغديري لاعب نادي الزمالك، إصابة والدته بجلطة، بعد قرار النادي برحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وعدم إتمامه الاتفاق مع أي ناد آخر حتى هذه اللحظة بصورة نهائية.

لاعب الزمالك يعلن إصابة والدته بجلطة

ونشر اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أمي جالها جلطة بسبب زعلها عليا وعلى اللي بيحصل معايا، حسبي الله ونعم الوكيل».

وكان نادي الزمالك، وجه الشكر لسيد الغديري لاعب الفريق خلال الفترة الماضية، ومنح اللاعب الاستغناء الخاص به بصورة نهائية، لعدم الحاجة لجهوده مع النادي خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي.

ونجح مسئولو نادي الزمالك، في إبرام أكثر من صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على رأسها عبدالله السعيد وسيف فاروق جعفر من نادي بيراميدز، بالإضافة إلى محمد شحاتة من نادي طلائع الجيش، وناصر ماهر من مودرن فيوتشر، وأحمد حمدي، وياسر حمد في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبي على سبيل الإعارة.

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بقلم محمود شكر