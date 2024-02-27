رابط نتيجة قرعة سكن «جنة» للطابقين الأرضي والأخير في المنصورة الجديدة

أعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة نتيجة القرعة العلنية للطابقين الأرضي والأخير بمشروع «سكن جنة»، والتي نُظمت اليوم الثلاثاء في الصالة المغطاة بمدينة المنصورة، من أجل اختيار المستحقين لوحدات المشرع في المرحلة الأولى.

تفاصيل قرعة شقق جنة بالمنصورة الجديدة

وأشار جهاز المنصورة الجديدة إلى طرح نحو 956 وحدة بالدور الأخير، وبلغ عدد المتقدمين لها خلال الفترة الماضية نحو 459 شخصا، و811 وحدة بالدور الأخير وعدد المتقدمين 569 شخصا.

وأعلن جهاز المنصورة الجديدة، أسماء الفائزين في قرعة سكن جنة بالمنصورة الجديدة في الدور الأخير، إذ يمكن الدخول والحصول علي النتيجة بكل سهولة من هنا، من خلال كتابة اسم المتقدم، بعد ترتيب الفائزين، أما الفائزين بالدور الأرضي فيمكن معرفة أسمائهم من هنا.

تفاصيل شقق مشروع «جنة»

وكانت وزارة الإسكان أعلنت أواخر العام الماضي في شهر ديسمبر عن طرح جديد داخل مدينة المنصورة الجديدة، وحددت شروط التقديم بها سواء سكن مصر أو سكن جنة، ويمكن التعرف علي التفاصيل الخاصة بالطرح من هنا، وتم شراء كراسة الشروط وسعرها 1000 جنيه، ودفع مقدم جدية الحجز 100 ألف جنية في بنك التعمير والإسكان.