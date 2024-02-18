تفاصيل اختبار اللغة الإنجليزية لطلاب المستوى الأول بجامعة المنصورة الجديدة

أعلن الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، عقد اختبارات اللغة الإنجليزية لطلاب المستوى الأول بجامعة المنصورة الجديدة للعام الدراسي الجاري، من أجل تحديد مستوى الطلاب في اللغة الإنجليزية.

متطلبات جامعة المنصورة الجديدة للمستوى الأول

وأشار رئيس جامعة المنصورة الجديدة إلى أن اللغة الإنجليزية أحد المتطلبات الجامعية، لذا جرى عمل اختبارات بها، إذ يعتبر النجاح بها أساسي من أجل انتقال الطالب إلى الفرقة الثانية.

وأضاف «الخولي»، أن جامعة المنصورة الجديدة تعاونت مع منصة «ماجروهل» من أجل عقد اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية للطلاب الجدد، مشيرا إلى تقسيم الطلاب إلى عدة مستويات بعد نجاحهم في الاختبارات على النحو التالي:

- الطلاب الحاصلون على أقل من 57٪ يدرسون المستوى E0، وبعد اجتيازه يدرسون المستوى E1.

- الطلاب الحاصلون على 57٪ إلى 74٪ يتم تصنيفهم لدراسة المستوى E1 مباشرة.

- الطلاب الحاصلون على 75٪ فأكثر يتم تصنيفهم في المستوى المتقدم، ويتم إعفائهم من دراسة مقرر اللغة الإنجليزية بعد أن حققوا المستوى المطلوب.

تنمية المهارات اللغوية

وأكد «الخولي»، تدريس مقرر اللغة الإنجليزية للمستوى E0 لطلاب الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول، إذ يقوم الطلاب بعد نجاحهم في اختبار E0 بدراسة المستوى E1 خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف، أن جامعة المنصورة الجديدة تعمل على رفع مستوى الطلاب في اللغة الإنجليزية وتنمية مهاراتهم اللغوية.