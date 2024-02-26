قرعة علنية بين المتقدمين لحجز وحدات سكن مصر في المنصورة الجديدة (صور)

أكد المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إجراء أعمال القرعة العلنية اليدوية للمواطنين المتقدمين للحجز التكميلي لوحدات سكن مصر بالمدينة.

«الغمراوي»: 3061 شخصا تقدموا لحجز 1500 وحدة

وأوضح المهندس محمد الغمراوي، أن عدد الحاجزين الذين انطبقت عليهم الشروط بلغ 3061 حاجزا تقدموا لحجز 1500 وحدة سكنية، عبارة عن دور أرضي وأخير ومتكرر.

وأكد رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية نحو توفير سكن ملائم لمختلف شرائح الدخول.

وأشار «الغمراوي» إلى عقد القرعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز وتأمين القرعة العلنية، بجانب عقد عدد من الاجتماعات مع العاملين بالجهاز لتحديد مهام كل شخص أثناء إجراءات القرعة العلنية.

كيفية إجراء القرعة العلنية

وعُقدت القرعة بحضور ممثلي الجهات المعنية وعدد من المواطنين المتقدمين، واختير أطفال من أبناء المواطنين الحاضرين لاختيار أوراق الاقتراع، وتم توثيق جميع أحداث القرعة بتقنية الفيديو، وصور فوتوغرافية، وتم إنهاء أعمال القرعة جميعها بمنتهي الشفافية، وسط رضا وقبول من الحاجزين الحضور.