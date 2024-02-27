برلماني: الحوار الوطني منبر مفتوح لمناقشة جميع القضايا المتعلقة بالمواطن

أكد النائب ذكي عباس، عضو مجلس النواب، أهمية دور الحوار الوطني في مصر كمنبر مفتوح لمناقشة جميع القضايا التي تهم المواطن المصري، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشددا على أهمية الحوار كمنبر مفتوح لمناقشة جميع القضايا التي تهم المواطن المصري.

جلسات الحوار الوطني ناقشت العديد من القضايا المهمة

وأشار «عباس» في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن جلسات الحوار الوطني ناقشت العديد من القضايا المهمة؛ ومن أهمها ارتفاع الأسعار والتضخم، موضحا أن هناك العديد من المقترحات التي تم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني للسيطرة على ارتفاع الأسعار والتضخم، خاصةً بعد الانفراجة الاقتصادية الأخيرة التي شهدها الاقتصاد المصري بعد مشروع تطوير رأس الحكمة.

وشدد على ضرورة تطبيق عقوبة قاسية على التجار الذين يستغلون المواطن المصري ويرفعون عليه الأسعار، خاصةً وأن المواد الغذائية تعتبر أمنًا قوميًا، مؤكدا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية ارتفاع الأسعار، والحوار الوطني ناقش هذه القضية بشكل مستفيض، وخرج بمقترحات عملية لمعالجتها.

الحكومة ستأخذ بمخرجات الحوار الوطني

وأعرب عباس عن ثقته في أن الحكومة ستأخذ بمخرجات الحوار الوطني، وأنها ستعمل على تنفيذها على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أهمية دعم الدولة المصرية وتشجيع الاقتصاد المصري على التطور والتحرك.

وأشار النائب إلى أن هناك العديد من الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا لدعم الاقتصاد، ومن أهمها مشروع رأس الحكمة، مؤكدا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار الوطني، وتسعى جاهدة لتنفيذ مخرجاته على أرض الواقع.