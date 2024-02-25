المستشار محمود فوزي: الحكومة وضعت خطة لتنفيذ 135 توصية من مخرجات الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة للحوار الوطني، إنَّ الحوار منصة مصرية أوجدت مساحة لتلاقي مجمل وجهات النظر السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

خطة تنفيذية لـ 135 توصية من مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني

وأضاف «فوزي»، في مداخلة ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ «مدبولي» أعرب خلال اجتماعه بأعضاء الحوار الوطني، عن اهتمامه بالتطبيق العملي لمخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وفاجأنا بتسليم ضياء رشوان بعض الوثائق، وكانت الوثيقة الأولى ملخصًا لما دار في الدورة الأولى للحوار، أما الوثيقة الثانية فتتضمن الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، والتي تتكون من 135 توصية.

وتابع المستشار محمود فوزي: «الخطة محدد فيها التوصية وجهة التنفيذ وتوقيته، ما يؤكد عملية وجدية الجلسات وقابلية التوصيات للتطبيق».

لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات

وأكد أن إعلان «مدبولي» عن لجنة مشتركة بين مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني تجتمع دوريًا كل أسبوعين، للمناقشة ومتابعة ما تم تنفيذه من التوصيات، يعكس جدية كاملة من الحكومة للحوار الوطني.