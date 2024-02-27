بتخفيضات تصل لـ30%.. افتتاح معرضين لـ أهلا رمضان في البحيرة

افتتح اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، معرضي أهلا رمضان في مدينة حوش عيسي وشارع الجمهورية بقرية الكوم الأخضر بجوار مدرسة عز الدفراوي الابتدائية، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين ضمن خطة المحافظة للتوسع في فتح المعارض.

افتتاح معارض أهلا رمضان في البحيرة

وتفقد السكرتير العام لمحافظة البحيرة أجنحة معرضي أهلا رمضان، والتي تضم مختلف المنتجات من الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية والمنظفات، مؤكدا توافر اللحوم البلدية والحمراء.

وأوضح السكرتير العام، أن جميع الأسعار بمعرض أهلا رمضان في متناول الجميع، مؤكداً أن هناك خطة لافتتاح عدد من المعارض المشابهة في كل مدن ومراكز المحافظة، مع قرب حلول شهر رمضان.

ضخ مواد غذائية في المعارض يوميا

كما وجه «بدر» باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

أماكن معارض أهلا رمضان في البحيرة

وأشار «بدر»، إلى افتتاح 4 معارض حتى الآن في 4 مراكز، وهي دمنهور، والرحمانية، وشبراخيت، والمحمودية.

وأكد، أن بيع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية، حيث تتراوح تصل نسبة التخفيض إلى 30%، مشددا على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.