أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان 2024 في البحيرة

بالتعاون مع الغرفة التجارية، أعلنت محافظة البحيرة أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان 2024، وذلك بالتزامن مع افتتاح 3 معارض أهلا رمضان بمراكز «دمنهور، الرحمانية، شبراخيت»، والتي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين منذ بداية الافتتاح الأسبوع الماضي حتى اليوم.

وجاءت أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان 2024 في البحيرة على النحو التالي:-

- كيلو السكر 27 جنيها

- الأرز من 30 جنيها حتى 33 جنيهاً.

-اللحوم السودانية بسعر 320 جنيا للكيلو.

- كيلو الفراخ 105 جنيات.

- كيلو الدقيق بـ 28 جنيها.

- زجاجة الزيت 800 مل بـ 65 جنيهاً.

- كيلو وربع سمنة بـ 77 جنيها.

وكان قد افتتح قبل قليل اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة معرضين تابعين لمبادرة أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة بمركز شبراخيت، والذي نظمته مديرية التموين والغرفة التجارية بالبحيرة، بالتعاون مع الوحدة المحلية، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتفقد السكرتير العام أجنحة معرض أهلا رمضان التي تضم عدد 11 جناحا لعرض مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات.

لحوم دواجن داخل معرض أهلا رمضان في شبراخيت

ويضم معرض أهلا رمضان في شبراخيت اللحوم البلدية والحمراء، وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك، والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

وأكد «بدر» أن أسعار المعرض في متناول الجميع، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأوضح السكرتير العام لمحافظة البحيرة، أن هناك حملات لضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، موجهاً باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي من جمهور المستهلكين.