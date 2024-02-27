بدء جلسة «زيادة الإيرادات العامة» بالحوار الاقتصادي

أعلنت إدارة الحوار الوطني، بدء الجلسة الثالثة المتخصصة بعنوان «كيفية زيادة الإيرادات العامة: السياسة الضريبية»، ضمن جلسات الحوار الاقتصادي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأوضحت إدارة الحوار أن الحوار الاقتصادي يعقد جلساته المتخصصة لليوم الثاني على التوالي، تحت شعار «من أجل الوطن والمواطن، وبناء جمهورية جديدة تتسع للجميع، في ظل تحديات إقليمية وعالمية».

وأشارت إدارة الحوار الوطني إلى أن ذلك يأتي في إطار عقد جلسات الحوار الاقتصادي في صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين، بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.