حزب الريادة: الحوار الاقتصادي يستهدف مصلحة المواطن

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بعقد حوار خارج إطار الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن هذا الحوار يحضره مجموعة من المتخصصين والمسؤولين من الوزارات المختلفة، وأصحاب الرأي المتخصصين في هذا المجال، مؤكدًا أن مجلس أمناء الحوار الوطني اجتمع وبدأ على مدار أربعة أيام حوارا اقتصاديا، وهدفه مصلحة المواطن أولًا.

جلسات الحوار الاقتصادي

وأكد حسنين، خلال مداخلة على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الجلسات تم عقدها منذ صباح أمس منذ الساعة الحادية عشر، واستمرت حتى التاسعة مساءً على مدار اليوم، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة عدة ملفات مهمة منها الصناعة والزراعة والسياسة النقدية والنقد الأجنبي والتضخم المالي.

دعوة الرئيس لمشاركة الأحزاب في الحوار السياسي

وتابع: «دعوة الرئيس السيسي في 26 أبريل ماقبل الماضي الأحزاب للمشاركة في الحوار السياسي أمثل بطوق النجاة للأحزاب السياسية، وبفضل هذه الدعوة شارك في الحوار الاقتصادي، والذي ساهم في معرفة الكثير من الناس بحزب الريادة، وساهمت في إعلان الحزب عن نفسه من خلال الحوار».