النائب خالد بدوي: أصبحنا دولة رائدة في تأهيل وتمكين الشباب

قال النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر أصبحت دولة رائدة في تأهيل وتمكين الشباب بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

إنشاء منصة حوارية تجمع شباب الأحزاب

وأضاف خلال مشاركته بالصالون السياسي لحزب مصر أكتوبر، أن الفكرة الأساسية للتنسيقية هي إنشاء منصة حوارية تجمع شباب الأحزاب حتى أصبحت تضم 27 حزبا، وتجمع عددا كبيرا من الشباب، وهي نموذج لكل شباب مصر لتستمر فكرة التمكين، وجمع أيدولوجيات مختلفة تحت مظلة واحدة.

يشارك ضمن وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، والنائب خالد بدوي، والنائب محمد السباعي، والنائبة راجيه الفقي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإبرام عبد المسيح، وطاهر أبوزيد، وفيولا فهمي، وشادي الكردي من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

بناء الجمهورية الجديدة

يأتي الصالون إيمانا بأهمية تمكين الشباب وتوعيتهم سياسيا، والذي أصبح محورا استراتيجيا في بناء الجمهورية الجديدة، وانطلاقا من الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للشباب والحرص على فتح قنوات اتصال مباشرة معهم.