عضو التنسيقية: تمكين الشباب الهدف الأهم لدى القيادة السياسية

وجهت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعوة إلى شباب مصر للاطلاع والمعرفة والمشاركة السياسية، وتنمية أفكارهم وبناء أنفسهم سياسيا، مؤكدة أن تجربة تمكين الشباب بدأت بالبرنامج الرئاسي قبل انطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تعليم جيل جديد من الشباب

وأضافت عضو مجلس النواب خلال الصالون السياسي لحزب مصر أكتوبر، أن القيادة السياسية دائما ما تهتم بتمكين الشباب، فبدأت باطلاق البرنامج الرئاسي لتعليم جيل جديد من الشباب، ثم إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتستوعب الكثير من الأفكار السياسية تحت مظلة واحدة.

واختتمت النائبة حديثها خلال الندوة، موجه حديثها للشباب «ركزوا واشتغلوا على نفسكم القيادة السياسية تهتم بتمكين الشباب».

وفد التنسيقية في صالون حزب مصر أكتوبر

يشارك ضمن وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، والنائب خالد بدوي، والنائب محمد السباعي، والنائبة راجية الفقي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإبرام عبد المسيح، وطاهر أبو زيد، وفيولا فهمي، وشادي الكردي من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يأتي الصالون إيمانا بأهمية تمكين الشباب وتوعيتهم سياسيا، والذي أصبح محورا استراتيجيا في بناء الجمهورية الجديدة، وانطلاقا من الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للشباب والحرص على فتح قنوات اتصال مباشرة معهم.