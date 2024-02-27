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دراما المتحدة

أستاذ مناعة: حقنة البن الشرجية وشربة الملح أقوى علاج للقولون

كتب:

منى صلاح
09:55 م | الثلاثاء 27 فبراير 2024
الدكتورة أماني الشريف- أستاذ المناعة بجامعة الأزهر

الدكتورة أماني الشريف- أستاذ المناعة بجامعة الأزهر

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ هناك وصفة هامة لتنشيط الكبد والمرارة وتنظيف القولون وإزالة سموم الجسم، مكونة من 3 ملاعق بن مغلي تستهدف الأمعاء باستخدام الحقنة الشرجية.

وأضافت «الشريف»، في حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «هذه الحقنة الشرجية عبارة عن وصفة لـ طبيب ألماني يدعى جونسون».

شربة الملح الإنجليزي

وتابعت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف: «أقوى علاج للقولون أيضاً هو شربة الملح الإنجليزي والذي يخلط مع كوب عصير، ويعمل على غسل البطن والقولون عبر الإسهال، ولا يجوز تناولها إلا بعد استشارة الطبيب».

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