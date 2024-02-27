أستاذ مناعة: حقنة البن الشرجية وشربة الملح أقوى علاج للقولون

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ هناك وصفة هامة لتنشيط الكبد والمرارة وتنظيف القولون وإزالة سموم الجسم، مكونة من 3 ملاعق بن مغلي تستهدف الأمعاء باستخدام الحقنة الشرجية.

وأضافت «الشريف»، في حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «هذه الحقنة الشرجية عبارة عن وصفة لـ طبيب ألماني يدعى جونسون».

شربة الملح الإنجليزي

وتابعت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف: «أقوى علاج للقولون أيضاً هو شربة الملح الإنجليزي والذي يخلط مع كوب عصير، ويعمل على غسل البطن والقولون عبر الإسهال، ولا يجوز تناولها إلا بعد استشارة الطبيب».