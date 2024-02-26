أمراض المناعة الذاتية.. «وباء مجنون» ينتشر بقوة بين النساء

عرض برنامج «صباح جديد» المعروض على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «أمراض المناعة الذاتية.. وباء خطير أكثر انتشارا بين النساء».

وقال التقرير: «لم تمر سوى أشهر على محاولة العالم الخروج من تبعات أزمة وباء كورونا، حتى خرجت دراسة جديدة تحذر من مرض أصبح أكثر شيوعا، ويؤثر على عدد كبير من الناس».

تحذير من أمراض المناعة الذاتية

وأضاف التقرير: «ربما يصبح من أكثر الأمراض الشائعة حول العالم، متفوقا في انتشاره على أمراض القلب والسرطان، فأكثر من 100 نوع من أمراض المناعة الذاتية المعروفة، يمكن أن تصيب أي شخص، وتحدث الإصابة لأسباب لا تزال غامضة إلى حد كبير».

أمراض المناعة الذاتية تحولت لـ«وباء مجنون»

وتابع التقرير: «تشن الخلايا المناعية هجوما في غير محلة ضد أنسجة الجسم، ويتسبب تدفق خلايا الدم البيضاء والمواد الأخرى الناتجة عن الهجوم في حدوث التهاب ما، يؤدي إلى الشعور بالألم والاحمرار والتورم الذي يميز كثير من أمراض المناعة الذاتية».

وكشفت الدراسات الحديثة، أن أمراض المناعة الذاتية تحولت إلى «وباء مجنون» يؤثر على نحو 1 من كل 12 شخصا، والنساء الأسوأ حظا مع هذا المرض، فنحو 80% من المصابين به من النساء.