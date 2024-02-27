«أهلا رمضان».. إتاحة سلعية وتخفيضات سعرية (ملف خاص)

تعتبر المعارض الموسمية التى تدشنها الحكومة، بالتزامن مع مواسم الاحتياج السلعى ومنها حلول شهر رمضان، ودخول المدارس، وعيد الأضحى، من أفضل الوسائل التى تضمن من خلالها وصول السلع الأساسية للمواطنين بأقل سعر فى مواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار، حيث يجرى ضخ السلع الموسمية بتخفيضات كبيرة عن مثيلتها المعروضة لدى التجار والسلاسل، مع زيادة عدد المنافذ، سواء الثابتة، أو داخل المجمعات، لضخ السلع بأسعار مخفضة بالتزامن مع تدشين المعارض. ومن خلال أكثر من 500 معرض من معارض «أهلاً رمضان»، و1300 مجمع استهلاكى، فضلاً عن منافذ الزراعة والتنمية المحلية الثابتة، تضخ وزارة التموين السلع بتخفيضات تصل إلى 30%، على أسعار السلع الغذائية الأساسية واللحوم مقارنة بأسعار السوق المحلية والسلاسل التجارية. وتشهد معارض «أهلاً رمضان» فى المحافظات، والتى تقام بالتوازى مع تدشين معرض «أهلاً رمضان» الرئيسى فى مدينة نصر، المقرر افتتاحه خلال ساعات، بيع السلع بسعر التكلفة، مع طرح اللحوم والدواجن والزيت والسكر والأرز. فى الوقت نفسه، تكثف الجهات الرقابية حملات التفتيش والرقابة على الأسواق لضبط المتلاعبين ومنع حجب المنتجات عن المستهلك، لضمان التأكد من توافر السلع والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها فى الفواتير الصادرة منهم، للحد من احتكار السلع الأساسية، ووقف حجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

الدولة تواجه التضخم بطرح السلع بأسعار تنافسية وتأمين المخزون

تتوسع الحكومة فى تدشين معارض «أهلاً رمضان»، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافٍ لضمان توافر جميع السلع الأساسية للمواطنين، إذ تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بالمعارض فى مختلف أنحاء الجمهورية، والتى انطلقت منتصف شهر فبراير الجارى وتستمر لمدة شهر فى المحافظات، تزامناً مع استمرارية الضخ فى المجمعات الاستهلاكية، مستندة فى ضمان تكثيف الضخ إلى توافر مخزون استراتيجى يكفى لأكثر من 4 أشهر، وتشهد كل محافظة 3 معارض بحد أدنى، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة ومنافذ «جمعيتى».

ويفتتح رئيس الوزراء معرض «أهلاً رمضان» الرئيسى بأرض المعارض بمدينة نصر، فى الفترة من 25 فبراير إلى 11 مارس 2024، ويضم كبار منتجى السلع الغذائية والرمضانية، كما يخصص أجنحة لمعروضات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، إلى جانب تخصيص مساحات لمنافذ مؤسسات الدولة المختلفة التى تعرض السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، ويقدم المعرض مختلف السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تتراوح بين 15 و30% كآلية لمجابهة التضخم ومعاونة المواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من مكان واحد بتخفيضات كبيرة.

وتشتمل أسعار السلع الغذائية المطروحة من وزارة التموين فى معارض «أهلاً رمضان» على «السكر بسعر 27 جنيهاً»، «الدقيق بسعر يتراوح بين 25 و28 جنيهاً»، «المكرونة زنة 350 جراماً يتراوح سعرها بين 6 و9.5 جنيه، وزنة 400 جرام بـ13 جنيهاً»، «الدواجن البرازيلى والمحلى بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد»، و«اللحوم السودانية بسعر 250 جنيهاً للكيلو الواحد»، «الأرز المصرى بسعر 35 جنيهاً»، «الأرز الهندى بسعر 30 جنيهاً»، «الصلصة زنة 300 جرام بسعر 10 جنيهات»، «الشاى عبوة ربع كيلو بسعر يتراوح من 57 إلى 60 جنيهاً».

وشدد د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على ضرورة توفير السلع فى الأسواق، وضبط الأسعار، خاصة أن الحكومة تولى اهتماماً بالغاً بهذا الملف حالياً، فى ضوء التأثيرات الاقتصادية الراهنة، لافتاً إلى أن هناك لجنة مُشكلة من مجموعة وزراء ومسئولى الجهات المعنية لإدارة هذا الملف، وأضاف «مدبولى» أنه تم التوافق مع الغرف التجارية والمصنعين على ضخ كميات كبيرة من السلع فى الأسواق بما يسهم فى توازن الأسعار، كما يتم التوسع حالياً فى إقامة معارض «أهلاً رمضان» وكذا منافذ مبادرة «كلنا واحد»، بهدف التأكد من توافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل مُصغرة فى كل محافظة، برئاسة المحافظ، لمتابعة توافر السلع فى الأسواق، وتوازن أسعارها، على أن يتم عرض تقرير أسبوعى من جانبها على رئيس الوزراء.

كما أوضح رئيس الوزراء أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية لتوفيرها بالأسواق بأسعار مخفضة، خاصة المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، والمنافذ الخاصة بالمحافظات، والعمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافياً بنطاق المحافظات، بما يُلبى احتياجات المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجاً أو ذات الكثافة السكانية العالية.

بدوره، قال د. على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ التخفيضات المقررة على أسعار سلع «أهلاً رمضان» تصل إلى 30% عن مثيلاتها بالسوق، مؤكداً فى تعليماته لشركات الجملة التابعة للوزارة بتوفير كافة السلع التى يحتاجها المواطنون خلال الشهر الكريم، فضلاً عن تعاون الوزارة مع الشركات المنتجة والموزعين من أجل استمرار توفير السلع الغذائية بالمنافذ، سواء التابعة للوزارة أو السلاسل التجارية والقطاع الخاص.

وكشف وزير التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ستشارك بمعارض أهلاً رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة إلى 146 شادراً، وتشتمل كميات الضخ السلعى المستهدف من وزارة التموين على طرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة بالمعارض، بالإضافة إلى شنطة أهلاً رمضان والتى تضم من 6 إلى 10 أصناف غذائية.

وأوضح وزير التموين أنه سيتم طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تموينى و43 ألف طن زيت تموينى، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف، مؤكداً وجود تخفيضات حقيقية على السلع المعروضة فى المعارض، بجانب المشاركة القوية من العارضين بعرض مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات كبيرة، وجميع السلع متوفرة وفى متناول الجميع، كما أن معرض أهلاً رمضان ممتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لـ«الوطن»، إنّ الشركة ستوفر كوبونات سلعية بفئات مختلفة وتطرحها للشراء من جانب المواطنين أو الجهات الراغبة فى توزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتى، ونوه «حسنين» بطرح شنطة أهلاً رمضان وتضم 6 أصناف غذائية وتشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاى والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتى، معلناً توفير كوبونات سلعية تبدأ من 100 جنيه حتى 500 لمن يريد أن يقوم بشرائها من الأسر لتوزيعها على الأكثر احتياجاً من أجل استبدالها بسلع من المجمعات الاستهلاكية، إذ تشترط وزارة التموين عدم استبدالها بنقود مع السماح بصرفها فى صورة سلع فقط.

فى السياق ذاته، قال محمد الباهى، العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، لـ«الوطن»، إنه ستتم إقامة 65 شادراً لمعارض «أهلاً رمضان» فى القاهرة بالإضافة إلى 13 محافظة بالوجه القبلى، فيما بدأت وزارة التموين إقامة ركن خاص فى كل فرع استهلاكى تابع للشركة لطرح سلع أهلاً رمضان للمواطنين بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 30%، إضافة إلى استمرار طرح السلع الغذائية والاستهلاكية للمستهلكين وأصحاب البطاقات التموينية فى نفس المجمعات.