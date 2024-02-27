محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان في مدينة العاشر من رمضان

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معرض مكافحة الغلاء «أهلاً رمضان»، والذي يقيمه مجلس أمناء مدينة العاشر، بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ومديرية التموين، تماشياً مع سياسة الدولة في تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستراتيجية وياميش رمضان ومستلزمات عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة عن السوق.

تخفيضات تصل لـ20%

وتفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والمواد الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة والملابس والأحذية وياميش رمضان، والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها نسب تتراوح ما بين 15 إلى 20 % عن مثيلاتها بالسوق.

وأشاد محافظ الشرقية، بتعاون كبار التجار وأصحاب الشركات في إقامة المعرض وعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين، مؤكداً على ضرورة استمرار تزويد المعارض والمجمعات الاستهلاكية باللحوم والدواجن والأسماك والسلع الغذائية والخضروات والفاكهة طوال شهر رمضان الكريم لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

توفير كل السلع الغذائية

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة انتهت من إقامة معارض " أهلا رمضان " بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية والقوات المسلحة ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توفير كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.