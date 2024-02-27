افتتاح فرع جديد من معارض أهلا رمضان في الإسكندرية

افتتح المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية، يرافقه اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حى المنتزه أول، معرض أهلا رمضان المقام بأرض المعارض القديمة بالسيوف الذي يضم العديد من الجهات العارضة للسلع الغذائية المختلفة والمرتبطة بالشهر الكريم.

جاء ذلك بحضور جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي ورضا حسن مدير إدارة تموين المنتزه وأحمد على رئيس رقابة إدارة تموين المنتزه.

شركات مشاركة في معرض أهلا رمضان بالإسكندرية

وبحسب بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، فإنه شارك بالمعرض شركة إسكندرية للزيوت وشركة الزيوت المستخلصة وشركة أبو الهول للزيوت وشركة النيل للزيوت والصابون وشركة إسكندرية للمطاحن والعديد من الشركات والسوبر ماركت للقطاع الخاص.

أهلا رمضان في معرض السيوف

شهد المعرض في منطقة السيوف الذي يعد أحدث معارض أهلا رمضان في الإسكندرية، عرض السلع الغذائية من «اللحوم الطازجة والسكر والأرز والزيوت والمكرونات والزبيب والبلح والسمن واللحوم المجمدة والدواجن والبلح والتمور والتوابل والعطارة والحلويات والخضار والفاكهة الصابون والمنظفات».

تخفيضات 30% على سلع أهلا رمضان

وتفقد المسؤولون السلع الغذائية المعروضة للمواطنين والأسعار المخفضة التي يقدمها العارضين من خلال هذا المعرض وتصل في بعض السلع إلى 30%.