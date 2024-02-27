وزيرة الهجرة: إطلاق سلسلة «حواديت ماما سماح» بالتعاون مع «الوطن»

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّه سيتم إطلاق سلسلة «حواديت ماما سماح» بالتعاون مع الكاتبة سماح أبوبكر عزت كاتبة الأطفال صاحبة الأسلوب الرشيق والسلس، وجريدة «الوطن» التي يترأّس تحريرها الكاتب الصحفي مصطفى عمار، لغرس القيم النبيلة في نفوس الأطفال بأساليب إبداعية وابتكارية جديدة.

تحبيب الأطفال في اللغة العربية

وأضافت وزيرة الهجرة خلال فعالية «مصر المحبة منذ فجر التاريخ» في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة في إطار المبادرة زيادة الأشكال التفاعلية الجاذبة من خلال الغناء لتحبيب الأطفال في اللغة العربية، موضحة أن المبادرة ترسخ لمستقبل مختلف في عالمنا اليوم.

لحام المجتمع أساس نسيجه

ونوهت السفيرة سها جندي، بأنّ لحام المجتمع كان أساس نسيجه، فمصر لم تعرف ما يسمى بالنقيض لكن عُرفت بالسلام، وتصدى المصري القديم للفتن الطائفية قبل خمسة آلاف عام، ولا يفرق بين أبنائه دين أو عرق، مؤكدة أن كل هذه المفاهيم رسمت هوية الشعب المصري، ورسّخت اعتزازه بوطنه وتمسكه بعاداته وتقاليده ولغته العربية: «نرفض التشبه بأي أحد آخر ونعبر عن رفضنا لمحاولات تغيير مصر لتبقى مصر حرة أبية عن الغزو الثقافي وعلى مر العصور ويظل المصري متفردا عن غيره يساعده على ذلك اكتمال أركان شخصيته على مر الزمان والمكان».

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت المبادرة برعاية رئيس الجمهورية لمواجهة حرب الهوية الحديثة التي يعاني منها أبناء مصر في الخارج من الجيل الثاني والثالث والرابع لتعزيز الروح الوطنية داخل الأبناء، وتم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة لتعريف أبناء المصريين بالخارج بجذور الحضارة.