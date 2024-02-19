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وزيرة الهجرة: جامعة القاهرة صرح علمي متميز على المستوى العربي والعالمي

كتب:

أحمد أبوضيف
10:00 ص | الإثنين 19 فبراير 2024
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

أهدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، درع الوزارة للدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقديرًا لجهوده الأكاديمية والوطنية ودعمه المستمر للشباب، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارة وجامعة القاهرة متمثلة في مركز بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

 التعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الهجرة

وقالت السفيرة سها جندي، في بيان، اليوم الاثنين، إن الدكتور محمد الخشت قامة وقيمة علمية وطنية ضخمة، موجهة له الشكر على دعوتها للتواجد داخل جامعة القاهرة لتوقيع مذكرة التفاهم والتي تهدف إلى إحداث نقلة ضرورية وعلى قدر كبير من الأهمية في الوقت الحالي.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مذكرة التفاهم، ستكون بمثابة بداية جديدة للتعاون والاستفادة من الخبرات الأكاديمية بجامعة القاهرة العريقة والتي تُعد صرحًا علميًا متميزًا على المستوى العربي والعالمي، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم المشتركة ستحقق نقلة نوعية في الدراسات البحثية في مجالات الهجرة، وتحقق الاستفادة من خبرات الجامعة ومركز بحوث ودراسات الهجرة لإيجاد حلول بناءة أكاديمية مبنية على أسس من قضايا الهجرة والتوطين والتوظيف، مؤكدة حرص الوزارة على تنفيذ هذا التعاون على وجه السرعة.

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.