طاهر أبو زيد: التنسيقية تضم كل الألوان السياسية في مصر

قال طاهر أبو زيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دولاب العمل داخل التنسيقية، يقوم على التعاون والاحترام المتبادل بين أعضائها، مضيفا: «المناصب ليست هدفنا ولكن شغفنا لخدمة الوطن هو ما يحركنا».

طاهر أبو زيد يكشف سر نجاح التنسيقية

وأضاف خلال الصالون السياسي بحزب مصر أكتوبر: «التنسيقية تضم مختلف ألوان الاتجاهات السياسية في مصر وهذا هو سر نجاحها، طبيعي يكون هناك اختلافات في وجهات النظر ولكن في النهاية يكون هناك منتج قوي ينسب للتنسيقية وليس لفرد بعينه».

وأشار إلى أن حملات مرشحي الرئاسة الأربعة ضمت أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منوها إلى أن التنسيقية نقلت حالة التعاون والعمل المشترك بين أعضائها داخل الأحزاب من خلال أعضائها لمنتمين لأحزاب سياسية، مشيدا بالهيئة البرلمانية وادائها تحت قبة البرلمان موضحا أنه نتاج منتديات عمل ومجهود كتيبة من أعضاء التنسيقية.

وتابع طاهر أبو زيد بأن تواصل التنسيقية مع مختلف فئات المجتمع وطلبة الجامعات وأشخاص بعيدة عن العمل السياسي، وهو ما تقوم به التنسيقية حتى مع خارج أعضائها، لافتا إلى أن وجود الطلبة داخل الحوار الوطني خير دليل على تمكين شباب الجامعات سياسيا ومساعدتهم على التعبير عن آرائهم.

يشارك ضمن وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، والنائب خالد بدوي، والنائب محمد السباعي، والنائبة راجيه الفقي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وابرام عبد المسيح، وطاهر ابوزيد، وفيولا فهمي، وشادي الكردي من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تمكين الشباب في التنسيقية

يأتي الصالون إيمانا بأهمية تمكين الشباب وتوعيتهم سياسيا، والذي أصبح محورا استراتيجيا في بناء الجمهورية الجديدة، وانطلاقا من الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للشباب والحرص على فتح قنوات اتصال مباشرة معهم.