غرفة الجيزة: جميع السلع بخصم يتراوح من 20% إلى 30% في معارض «أهلا رمضان» (حوار)

أعلن أحمد عتابى، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، عن توافر جميع السلع الأساسية فى معارض «أهلاً رمضان»، وعلى رأسها «الأرز، السكر، الزيت، الياميش، المكرونة، البلح، المكسرات، التوابل، والسمك».. فإلى نص الحوار:أعلن أحمد عتابى، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، عن توافر جميع السلع الأساسية فى معارض «أهلاً رمضان»، وعلى رأسها «الأرز، السكر، الزيت، الياميش، المكرونة، البلح، المكسرات، التوابل، والسمك».. فإلى نص الحوار:

ما خطة الغرف التجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك؟

- تتلخص الخطة فى تدشين معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بتنظيم المعارض طوال شهر رمضان، وتبدأ من يوم 22 فبراير الجارى وتستمر حتى نهاية الشهر المبارك، وتسعى «الغرف التجارية»، لتوفير جميع السلع فى المعارض بخصم يتراوح بين 20 و30%، تزامناً مع متابعة اتحاد الغرف التجارية للمعارض يومياً للتأكد من عدم حدوث أى مشكلة، حيث تعد معارض «أهلاً رمضان» من الفعاليات المهمة التى تستهدف توفير السلع الغذائية والمستلزمات الأساسية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

ما السلع المقرر طرحها فى معارض «أهلاً رمضان»؟

- من المقرر أن تتوفر جميع السلع الأساسية، وأهمها الأرز والسكر والزيت والياميش والمكرونة والبلح والمكسرات، والتوابل، والسمك، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن المجمدة، وتتراوح نسبة الخصم على جميع السلع الغذائية داخل المعارض ما بين 20 و30%، وهناك تعاون مع التجار والموردين لتطبيق نسبة الخصم، وتم عقد اجتماعات مع العارضين بغرفة الجيزة التجارية، وتم الاتفاق على عدم تحميل العارضين أى أعباء مالية سواء تكلفة الكهرباء أو المياه أو إيجار المكان الخاص بأرض المعرض، وبالتالى لن يتحمل العارض أعباء مالية بما يساعد على تطبيق نسبة الخصم، بالإضافة إلى التعاقد مع الشركات الأم المستوردة والشركات المصنعة.

كم عدد العارضين المشاركين فى المعارض؟

- يشارك فى المعرض الأساسى الكبير الذى تنظمه غرفة الجيزة التجارية نحو 120 عارضاً، ويقام المعرض فى العمرانية بأرض الشركة الشرقية للدخان على مساحة ألف متر تقريباً بجوار محور كمال عامر، كما يوجد أيضاً معرض فى البدرشين ومدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى معرض فى مدينة الشيخ زايد، وتم اختيار تلك المناطق على وجه التحديد لكونها أماكن استراتيجية لإقامة المعارض بجانب كونها قريبة من سكان محافظة الجيزة ذات الكثافة السكانية العالية.

وهل سيتم متابعة المعارض؟.. وكيف يتم التعامل مع المخالفين؟

- بالتأكيد، فغرفة الجيزة التجارية ستقوم بالمتابعة على مدار الساعة بداية من افتتاح المعرض، ويستمر العمل حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً فى بعض الأحيان، والغرفة شكلت فريقاً لتلقى الشكاوى والعمل على حلها، وحال رفض أى عارض داخل أهلاً رمضان تطبيق الخصم المقرر بنحو 20 إلى 30%، ستتخذ الغرفة إجراءات قد تصل لطرده من المعرض واستبداله بعارض آخر.

هل هناك خطط لتوسيع نطاق معارض «أهلاً رمضان» فى المستقبل؟

- كل غرفة تجارية تعمل وفق قدراتها والإمكانات المتاحة لها، فغرفة الجيزة ستنظم 5 معارض لتغطية المحافظة، وتشهد الغرفة كل عام تطوراً ملموساً عن العام الذى يسبقه فيما يخص معارض أهلاً رمضان.