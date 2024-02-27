تجهيزات مكثفة قبل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية غدا

أنهت لجنة المتطوعين بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية في دورتها الـ25، اليوم الثلاثاء، البروفة النهائية والاستعدادات اللازمة لانطلاق المهرجان مساء غد الأربعاء بقصر الثقافة بحي الشيخ زايد.

وعقدت اللجنة اجتماعا اليوم لجميع المتطوعين المشاركين في المهرجان لعمل البروفة النهائية لحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية، لتحديد مكان كل فريق لتسهيل دخول وخروج المشاركين في المهرجان وجميع الضيوف.

مواعيد العروض والندوات وورش العمل

وناقشت اللجنة، برئاسة حنان الضبع، ومحمد محمدين وسها سليم وأماني صيام التجهيزات النهائية في أماكن العروض المختلفة وورش العمل المقرر إقامتها علي هامش المهرجان.

ووجه مسؤولو لجنة المتطوعين بالإسماعيلية، بأهمية التنسيق المستمر مع رؤساء اللجنة والتواصل المباشر معهم في كل ما يخص الفاعليات والضيوف والالتزام بمواعيد العروض والندوات والورش.

حلقة الوصل مع المخرجين

وينطلق مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة، في الفترة من 28 فبراير الجاري حتى 5 من مارس المقبل، بحضور عدد من مخرجي الأفلام من مختلف أنحاء العالم.

وقال الناقد عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية أن المتطوعين هم حلقة الوصل مع المخرجين، لتسهيل عملهم وتسهيل العروض على مدار أسبوع المهرجان، مشيرا إلي أن المتطوعين أحد أسباب نجاح المهرجان.