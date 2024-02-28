بـ 9 اجراءات.. تموين القاهرة تستعد لاستقبال شهر رمضان

استعدت مديرية التموين بالقاهرة بقيادة ناصر ثابت، مدير المديرية، لاستقبال شهر رمضان 2024 باتخاذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها خدمة المواطنين والحد من التجاوزات، وتوفير كل السلع ومتابعة الأسواق والمحال والمخابز.

إجراءات التموين

- تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات صباحا ومساء للتأكد من توافر السلع وجودتها ومنع أى تلاعب والعمل على ضبط السوق.

متابعة عمل المخابز

-متابعة توفير أرصدةالمخابز البلدية وإعداد تقارير أولا بأول من خلال حملات المخابز.

- وجود تسعير واضح بكل مخبز ووضع بانر موضح عليه السعر واسم المدير المسئول والحصة ومواعيد العمل.

- متابعة الموازين بالمخابز بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين.

- التعاون مع الطب البيطري والزراعة والصحة.

- متابعة مستودعات الغاز ومحطات بيع السولار وإحكام الرقابة والالتزام بالبيع بالسعر المحدد.

معارض أهلا رمضان

- إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير السلع بسعر مخفض وتغطية كل الأحياء والتركيز على السلع الاستراتيجية من السكر والزيت والأرز والفول.

- معاينة مراحل تعبئة المنتج والتأكد من سلامة العينة والمعايير المقررة.

- تشكيل فرق عمل للمرور على المصانع والتأكد من جودة المنتجات.

- التنسيق المستمر مع الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق.