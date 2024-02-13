«تموين القاهرة»: ضبط أجهزة كهربائية وأدوات صحية مجهولة المصدر

شنت مديرية التموين بالقاهرة برئاسة ناصر ثابت، مدير المديرية، حملة للتأكد من جودة المنتجات الموجودة بالأسواق، أسفرت عن ضبط مستلزمات من الأدوات الصحية، عبارة عن 1920 عبوة سليكون و10 آلاف بكرة تيفلون و3 آلاف محبس مجهول المصدر داخل محل لبيع الأدوات الصحية بالظاهر، وجرى التحفظ على الكمية وإحالة المتهمين للنيابة العامة واتخاذ اللازم قانونا.

ضبط أدوات منزلية

كما تمكنت مديرية التموين بالقاهرة من ضبط كمية من الأدوات المنزلية قدرها 90 طقـم أدوات و89 قلاية هوائية مجهولة المصدر داخل مخزن ومنفذ شركة بالمرج وتم التحفظ على الكمية وإحالة المتهمين للنيابة العامة واتخاذ اللازم قانونا.

وفي سياق متصل، تم ضبط كمية من الأدوات الصحية قدرها 30 خلاط إيديال استاندرد و10 محابس زاوية مجهولة المصدر داخل محل لبيع الأدوات الصحية بالظاهر وتم التحفظ على الكمية واحالة المتهمين للنيابة العامة واتخاذ اللازم قانونا.

ضبط أجهزة كهربائية

كما أسفرت الحملات عن ضبط كمية مـن الأجهزة الكهربائية قدرها 60 شفاط توشيبا مجهولة المصدر داخل محل لبيع الأجهزة الكهربائية بعابدين وتم التحفظ على الكمية واحالة المتهمين للنيابة العامة واتخاذ اللازم، وضبط كمية من المستلزمات المنزلية قدرها 25 فلتر تانك خمس مراحل مجهول المصدر داخل محل لبيع الأجهزة المنزلية بعابدين وتم التحفظ على الكمية وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

وأكد ناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة استمرار الحملات لضبط الأسواق والحد من أي تجاوزات واتخاذ ما يلزم والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أي تلاعب في الأسواق والمحلات.