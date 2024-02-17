«تموين القاهرة»: حملات رقابية لضبط أسعار الأوكازيون الشتوي

أكدت مديرية التموين والتجارة بالعاصمة برئاسة ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لضبط أسعار الأوكازيون الشتوي، مشددا على ضرورة عرض المحال المشاركة سعر السلع قبل وبعد التخفيض، اتباعا لمبدأ الشفافية.

وشدد «ثابت»، على ضرورة التزام الجهات المٌشاركة في التصفية بالحصول مٌسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية.

تقديم السعرين قبل وبعد الخصم إلى مديرية التموين

وأشار ناصر ثابت، إلى أنه يتم ترك تحديد نسبة التخفيضات على السلع المعروضة للجهات المٌشاركة، على أن تقدم السعرين قبل وبعد الخصم بطلب إلى مديرية التموين، لافتًا إلى متابعة السلع ‏المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المُعلنة والتخفيضات ‏الموجودة، ومتابعة الفواتير والتأكد من السعر قبل وبعد الخصم، مٌضيفًا إلى أن الحملات الرقابية للوزارة أسفرت حتى الآن عن تحرير أكثر من 40 محضرا.