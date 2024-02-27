مشهد مؤثر في الحلقة 22 من مسلسل بين السطور.. صبا مبارك تودع جمهورها على الهواء

بعد اتهامها في قضية قتل حبيبها السابق، تأثرت سمعة الإعلامية الشهيرة هند سالم، التي تقدمها الفنانة صبا مبارك، ما جعل القناة التي تعمل بها وتقدم من خلالها واحداً من أشهر البرامج الحوارية، تقيلها، لتودع جمهورها العريض وداعاً حزيناً في مشهد مؤثر ضمن أحداث الحلقة 22 من مسلسل بين السطور، الذي يُعرض على قناة «أون».

مشهد وداع صبا مبارك على الهواء

في ظهور استثنائي لبرنامجها بين السطور، تخرج هند سالم إلى جمهورها على الهواء مباشرة، وهي تلقي عليهم خبر توقفها عن تقديم البرنامج وعينيها مختنقة بالدموع، ما يحرك مشاعر، ليس فقط محبينها والمقربين إليها، بل أيضاً أعدائها أو من لم تكن علاقتها بهم على ما يرام، وهو ما يؤثر عليك كمشاهد ومتابع لقصة هند من بدايتها إلى ما وصلت إليه حتى الآن.

يأتي هذا بعد اتهام هند بقتل حبيبها السابق وبطل العالم في الرماية جمال عبد الكريم الشهير بجيمي الذي يقدمه الفنان محمد علاء، وفي التحقيق معها تتكشف لزوجها حاتم الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد فهمي، الكثير من الأسرار، وبكونها قد أخفت عنه تهديدات جمال لها، وبرغم شعوره بالغضب، إلا أنه هو الآخر قد تأثر بكلمتها على الهواء وتعاطف معها.

مسلسل بين السطور هو النسخة المصرية للمسلسل الكوري Misty، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب ودنيا المصري.