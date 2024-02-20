من قتل جيمي في مسلسل بين السطور؟.. زوجته ضمن المشتبه بهم

نشرت الفنانة صبا مبارك فيديو لتوقعات الجمهور عن قاتل جيمي الذي جسد دوره الفنان محمد علاء ضمن أحداث مسلسل بين السطور.

وجاء الفيديو بعنوان، «مين اللي قتل جيمي؟»، حيث تنوعت إجابات الجمهور أن يكون القاتل أحمد فهمي الذي يجسد دور المحامي، وآخرين توقعوا صبا مبارك، وتوقعات أخرى بأن زوجته أو مدير أعماله هما وراء الجريمة.

وتستمر أحداث المسلسل في التصاعد، إذ تدور في إطار تشويقي اجتماعي، حول معرفة قاتل جيمي، بعد أن تعرض لحادث سير، والعمل مكون من 30 حلقة.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور

يعرض مسلسل بين السطور بشكل يومي من الأحد إلى الخميس على شبكة قنوات ON، على أنّ تّعاد حلقاته بشكل مجمع يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

تدور أحداث مسلسل بين السطور ما بين الإثارة والتشويق، وهو مأخوذ عن «فورمات» لمسلسل كوري بنفس الاسم، ويضم في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب أحمد فهمي وصبا مبارك من بينهم: محمد علاء، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، باسل الزارو، إضافة إلى علي الطيب