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صبا مبارك عن مشهد وفاة سلوى محمد علي في «بين السطور»: ذكرني برحيل أمي

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:08 ص | الثلاثاء 27 فبراير 2024
صبا مبارك

صبا مبارك

كشفت الفنانة صبا مبارك خلال اللقاء عن أصعب مشهد لها في مسلسل بين السطور، قائلة  «أصعب مشهد هو لحظة معرفتي خبر وفاة والدتي بالعمل، والذي قدمت دورها سلوى محمد علي، لأنّي تذكرت لحظة وفاة والدتي في الحقيقة، وكان مشهد مؤلم جدًا لي».

صبا مبارك تحكي تفاصيل ذكرى وفاة والدتها في 2008

وأضافت صبا مبارك عبر برنامج «صاحبة السعادة» للإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة قناة «dmc»: «كنت عايزة أبكي وانهار، لأنّي تذكرت وفاة أمي، فحينما رحلت والدتي عام 2008 بعدها بيومين كان عندي تصوير، وكنت في حالة صدمة كبيرة، ومعرفش إزاي وأنا بصور قدرت أسيطر على نفسي من العياط وقتها».

أبطال مسلسل بين السطور

مسلسل بين السطور يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين إلى جانب صبا مبارك، أبرزهم أحمد فهمي، ومحمد علاء، وناردين فرج، وعلي الطيب، ووليد فواز، وسلمى أبو ضيف، وباسل الزارو، وليلى عز العرب... وغيرهم.

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بقلم أحمد عبد الرحمن