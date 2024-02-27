رئيس هيئة الكتاب: القيادة السياسية لديها رؤية واضحة في الحفاظ على التراث

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الاتصال اللغوي واحد من الخطوط الأساسية لبناء الحضارة، ومصر دولة صانعة للحضارة لأنها تمتلك ثوابت الاستقرار، وحُميت بعناصر استقرار استطاعت خلق بيئة للتواصل بين البشرية، فمصر منذ الأزل وفرت عوامل الاتصال بين البشر.

التراث المصري متنوع وحي

وأضاف أن الجينات المصرية الحالية بدأت مع تكوين الأسرة المصرية منذ القدم، مشددا على ضرورة التفتيش في العناصر التي لا تزال موجودة فينا، مؤكدا أنه لا يوجد تراث ثقافي له طبيعة مميزة مثل التراث المصري، فهو متنوع وحي ومتصل ويجب إعادة الاعتبار له مرة أخرى من خلال مبدعيه.

لا أخشى على الثقافة المصرية من الفتنة

ونوه إلى أنه يجب التفتيش في التراث وتقديم القيم المصرية في الحديث: «لا أخشى على الثقافة المصرية من الفتنة لأن الحالة المصرية قائمة وأخشى من العبث في مفردات الشخصية المصرية»، مؤكداً أن الحضارة تأتي من خلال التفاعل الاجتماعي الحي والمباشر والتراث والحضارة يساعدان الإنسان أن يبقى.

ونوه إلى أن العودة في الحفاظ على التراث ظهرت في الجمهورية الجديدة، والقيادة السياسية لديها رؤية واضحة في الحفاظ على التراث، وذلك خلال فعالية «مصر المحبة منذ فجر التاريخ» في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».