هيئة الكتاب تفتتح أول معارضها بجامعة الأزهر في أسيوط

افتتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، أمس، أول معرضها في جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط، برئاسة الدكتور سلامة داوود، وذلك بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة منها: الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة، ويستمر المعرض حتى يوم 6 مارس المقبل.

عدد من قطاعات وزارة الثقافة تشارك في المعرض

وشارك في الافتتاح الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط، ومحمد الفقي رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة، والدكتور صابر السيد، وكيل كلية اللغة العربية بالجامعة، وضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وأسامة أمين مدير عام المكتبة المركزية.

إقبال كبير على المعرض في الساعات الأولي لافتتاحه

وشهد المعرض منذ الساعات الأولى لافتتاحه، إقبالًا كبيرًا من طلاب الجامعة، الذين توافدوا عليه لاقتناء كتب وإصدارات الهيئة المختلفة، حيث تشارك الهيئة بأكثر من 1500 عنوان من إصداراتها في كافة مجالات المعرفة، ومن بينها مشروع استعادة طه حسين وأيضًا موسوعة مصر القديمة في 16جزءًا، وفجر الضمير، وأقسام مصر الجغرافية، وأبو الهول لـ عالم المصريات الدكتور سليم حسن، وكتاب «قصة حياتي» سيرة ذاتية لـ أحمد لطفي السيد، وحياة صوت أم كلثوم للدكتورة سهير عبد الفتاح، وتقديم الشاعر أحمد عبد المعطى حجازي.

ومجموعة كتب ثروت عكاشة، وكتاب بدائع الزهور، وسلسلة ما، وإصدارات حكايات النصر، وديوان الشعر المصري، وكتاب عاصمة الخلود، وموسوعة القتلة للدكتور محمد الباز، ومجموعة من كتب التراث والتراث الحضاري، ومنها كتاب الأغاني في 24جزءًا، وكتاب القاهرة شوارع وحكايات في طبعته الخامسة، فضلا عن إصدارات سلسلة تاريخ المصريين، والألف كتاب الثانية، بالإضافة إلى الإصدارات الإبداعية والفكرية التي أصدرتها الهيئة.