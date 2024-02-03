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انطلاق تدريب سفراء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
01:49 م | السبت 03 فبراير 2024
تنمية الأسرة المصرية بالغربية

تنمية الأسرة المصرية بالغربية

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، فعاليات اليوم الأول لتدريب سفراء التوعية بأهداف المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، في إطار أكبر حملة توعوية بأهداف المشروع القومي أطلقتها محافظة الغربية.

المشروع القومي 

وأكد محافظ الغربية، أن الهدف الاستراتيجي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية وان محافظة الغربية تعمل على أن يصل التدريب لجميع فئات المجتمع للتوعية بأهداف المشروع القومي.

اليوم الأول 

وأشار محافظ الغربية إلى أن اليوم الأول من التدريب ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحافظة الغربية، والذي تم عقدة بديوان عام المحافظة وقاعة المجلس الشعبي المحلي استهدف فئة الرائدات من مديريات وزارات التضامن، والصحة، والأوقاف، والزراعة، وعددا من ممثلي المديريات الخدمية.

وأكد محافظ الغربية، أن التدريب سيستمر لإعداد سفراء من كل فئات المجتمع من المتطوعين والكيانات الشبابية والجمعيات الأهلية الكبرى وممثلي الأحزاب والنقابات وأطباء النساء، وأن المشروع تم الإعداد له جيدا من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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