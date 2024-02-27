عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الرئيس السيسي رسخ لمبدأ المواطنة كملف إنساني

قال عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سعى لبناء البشر والحجر وليس كما يقول أعداء مصر: «إننا اهتمينا ببناء الحجر على حساب البشر»، وذلك خلال فعالية «مصر المحبة منذ فجر التاريخ» في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، مؤكدا أن الرئيس هو من أعاد وزارة الهجرة وما قدمته مصر للمصريين في الخارج كثير جدا.

ما قدمه السيسي في ملف المواطنة لم يقدم طوال 200 سنة

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤمن ببناء البشر، مؤكداً أن ما قدمه السيسي في ملف المواطنة لم يقدم طوال 200 سنة، ودليل ذلك قانون بناء وتنظيم الكنائس وهو خطوة عظيمة في التاريخ المصري، موضحاً أن ما تم بناؤه خلال السنوات العشر الماضية من كنائس، أكثر مما بُني خلال 60 سنة وما تم تقنينه أكثر وأكثر.

الرئيس زار الكاتدرائية نحو 11 مرة

ونوه إلى أن الرئيس السيسي، رسخ لمبدأ المواطنة كملف إنساني وليس سياسي، موضحاً أن الرئيس زار الكاتدرائية نحو 11 مرة وعلى أساس ذلك كل المسؤولين حرصوا على تهنة الأقباط في الأعياد: «السيسي اخترق كل الملفات كذوي الهمم والمواطنة والصناعة والزراعة وما تم في سنوات ماضية هو عمل عظيم أهمها بناء الإنسان المصري وأن مصر أولاً»، لافتاً إلى أن وزارة الهجرة جمعت أكثر من 10 مليون مصري في الخارج.