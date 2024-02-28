لو هدومك مبقعة.. 5 مكونات سحرية لإزالة المناكير من الملابس

المناكير «طلاء الأظافر» من الأدوات التجميلية التي تحب النساء استخدامها لإعطاء مظهرا أنثويًا جذابًا لأيديهن، ومن الأمور المزعجة التي تواجههن عند وضع المناكير هو سقوط قطرات منه على ملابسهن، ما قد يؤدي إلى تلف قطعة الملابس، لذا نُقدم في التقرير التالي 5 طرق سحرية لإزالة المناكير من الملابس بسهولة.

يُمكن الاعتماد على 5 طرق سحرية بمكونات متوفرة في المنزل لإزالة قطرات المناكير التي سقطت سهوًا على الملابس أثناء طلاء الأظافر، نستعرضهم وفقًا لما ذكره موقع today، المتخصص في الصحة والجمال كالتالي:

استخدمي الأستيون

ينبغي عليك تجربة الاسيتون «مزيل طلاء الأظافر» على القماش قبل استخدامه لإزالة المناكير، كونه يتفاعل مع بعض أنواع الأقمشة، وفي حال تأكدتي من عدم تفاعله مع نوع القماش الذي سقط عليه المناكير يمكنك وضع القليل منه على البقعة باستخدام قطعة قماش أو اسفنجة والتنظيف بلطف، ثم قومي بشطف القماش بالماء البارد واغسلي قطعة الملابس في الغسالة.

استخدمي زيت جوز الهند

يمكنك خلط مقدار صغير من زيت جوز الهند مع محلول التنظيف الجاف، ووضع الخليط على البقعة، وتركه لبضع دقائق، وبعدها امسحي بقعة المناكير باستخدام قطعة قماش حتى يتم امتصاص طلاء الأظافر.

استخدمي مثبت الشعر

يعتبر مثبت الشعر حل رائع يمكنك الاعتماد عليه لإزالة بقع المناكير، فبعد التأكد من جفاف المناكير يمكنك غمر البقعة بمثبت الشعر، الذي يساعدك على تقشير بقعة المانكير بسهولة ومن ثم ضعي قطعة الملابس في الغسالة.

استخدمي الكحول لإزالة المناكير

يمكنك الاعتماد على الكحول للتخلص من بقع المناكير، من خلال صب كمية صغيرة من الكحول على طلاء الأظافر مباشرة، ثم اضغطي فوقها بقطعة قماش نظيفة للتخلص من البقعة.

استخدمي صودا الخبز

تعتبر صودا الخبز وسيلة رائعة لتنظيف المناكير دون إتلاف ملابسك، من خلال غمس قطعة قماش نظيفة في صودا الخبز، ثم امسحي بها على بقعة طلاء الأظافر حتى زوالها تمامًا.

نصائح لإزالة المناكير من الملابس

نستعرض بعض النصائح التي تساعدك على إزالة بقع المناكير من الملابس بسهولة.. وهي كالآتي:

- ينبغي التخلص من بقع المناكير فور وقوعها على الملابس حتى يسهل تنظيفها.

- من الممكن تجربة استخدام السكين غير الحاد أو مبرد الأظافر لإزالة بقع المناكير الجاف من الأقمشة.

- يجب الحرص على أجراء اختبار للملابس قبل استخدام أيًا من الطرق السابق ذكرها، لتفادي أي ضرر يمكن أن يتحدث.

- احرصي على عدم فرك بقع المناكير، فذلك يؤدي إلى تغلغلها داخل أنسجة الملابس.