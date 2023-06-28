7 نصائح للوقاية عند استخدام السكين أثناء الذبح أو تقطيع اللحم.. تعرف عليها

وجّه الهلال الأحمر المصري عدة نصائح للوقاية عند استخدام السكين أثناء الذبح أو تقطيع اللحم تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

نصائح لاستخدام السكين

وأشار الجهاز في المنشور إلى ضرورة عدم وضع السكين على حافة الطاولة ووضعها في أحد الرفوف بمكان بعيد عن متناول الأطفال، وناشد المواطنين اتباع ما يلي:

- أثناء استخدامك للسكين يجب أن تقطع بها في الاتجاه المعاكس للجسم، واحمل السكين بحيث تكون بعيدة من جسدك قليلا.

- احرص دائما على أن تكون السكين حادة للتقطيع والذبح بشكل أفضل وللأمان أكثر.

- وشدد الهلال الأحمر في نصائحه على أنه عند عدم الاستخدام احرص على ترك السكين في مكان ظاهر وتجنب تركها بشكل غير واضح مثل قاع حوض المطبخ أو إناء به ماء.

نظافة السكين قبل تقطيع اللحم

-احرص دائما على نظافة السكين قبل تقطيع اللحم.

- عندما توقف عن التقطيع وضع السكين في مكان آمن في حال انشغالك بالحديث او متابعة أي شيء آخر.

- عندما تضع السكين على سطح الطاولة فيجب أن تضع من تحتها قطعة قماش حتى تمنعها من التزحلق.

من جانبها وجهت وزارة الصحة والسكان إلى الحرص على طهى اللحوم بطريقة صحية كالشواء أو السلق.