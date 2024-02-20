بهتان الملابس واحد من أكثر المشاكل شيوعًا، وتسبب إزعاجًا كبيرًا لربات المنزل، إلا أن هناك مشروب شهير يمنع بهتان الملابس، ويساعد في الحفاظ على الألوان زاهية كما كانت، وعلى الرغم من كونه في متناول الجميع، إلا أن البعض يجهل فوائده المذهلة.

مشروب شهير يمنع بهتان الملابس.. «حطيه في درج الغسالة»

بمشروب شهير في المنزل يمكنك الحفاظ على ألوان ملابسك زاهية، وذلك بمجرد وضعه في درج الغسالة، والذي قدمه موقع «برايت سايد» الأمريكي، إذ ترتكب معظم السيدات أخطاء عند غسل الملابس تؤدي إلى ضياع الألوان، ويمكنك حل ذلك الأمر سريعًا عبر إضافة مقدار كوبًا من القهوة إلى درج الغسيل.

وبإمكانك بهذه العادة البسيطة التخلص تمامًا من بهتان الملابس، فذلك الأمر يمنع ملابسك الداكنة من البهتان، وفي حال لم يكن لديك القهوة، يمكنك استبدالها في الحال، بمقدار كوبًا من الشاي واضيفى المشروب إلى دورة الشطف.

مكون طبيعي يحافظ على الملابس

يعد زيت شجرة الشاى من المضادات الطبيعية التي تساعد في قتل الجراثيم، وذلك عبر إضافة 10 قطرات في الدرج الخاص بالمنظف في غسالتك، ليساعدك في النهاية بالحصول على غسيل نظيف تمامًا وخالي من البكتيريا، بالإضافة إلى ذلك يجعله صاحب رائحة منعشة ويمكن شرائه من العطار.

طريقة أخرى للحفاظ على ألوان الملابس

إضافة ملعقة كبيرة من الملح إلى الغسالة، يساعدك بشكل كبير في الحفاظ على ألوان ملابسك زاهية، وذلك راجع إلى أن مركب الكلوريد الموجود في الملح، يساعد بدوره في تثبيت الصبغة في الأقمشة، وتُعتبر هذه الطريقة من أفضل الحيل، التي تساعد في الحفاظ على ألوان الملابس زاهية كما كانت، ويمكن تجربتها وملاحظة نتائجها من أول مرة.

ووجب الانتباه جيدًا عند غسل الملابس وفقًا لموقع «amerikanki العمل على فحصها جيدًا قبل وضعها في الغسالة، وذلك عبر إزالة القطع المعدنية التي تكون موجودة بداخله، والتي من الأمر الذي يؤدي إلى تلفها، بمجرد اصطدامها في الغسالة، من الممكن أن تؤدي إلى تلف الماتور، والذي يشكل خطرًا كبيرًا على الغسالة يمكن تلاشيه بمجرد فحص الملابس.