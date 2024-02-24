تخلصي من العفن في 5 دقائق.. خطوات بسيطة لتنظيف الغسالة الأوتوماتيك

الغسالة هي من أكثر الأجهزة المُستخدمة في المنزل، ما يتطلب من ربة المنزل الاهتمام بتنظيفها وتطهيرها من آن لآخر، حتى لا تصبح بيئة خصبة لتجمع وتكاثر العفن البكتيري، وانطلاق الروائح الكريهة منها، لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة مثالية لتنظيف الغسالة الأوتوماتيك من العفن.

يمكن لربة المنزل تحضير مكونات منزلية بسيطة لتنظيف الغسالة الأوتوماتيك وتطهيرها، وفقًا لما ذكره موقع architecturaldigest، منصة متخصصة في الديكور والتصميمات، كالتالي:

الأدوات المطلوبة

- الخل الأبيض.

- صودا الخبز

- قفازات.

- قطعة من القماش.

طريقة تنظيف عفن الغسالة

- اخلطي محلول الخل والصودا مع الماء الساخن.

- اغمسي قطعة قماش في المحلول، وامسحي بقع العفن الموجود داخل وخارج الغسالة.

- استخدمي المحلول في تنظيف جلدة الغسالة المطاطية الموجودة على الباب، ثم جففها جيدًا.

- شغلي دورة الغسيل على أعلى درجة حرارة، ودعيها حتى تُكمل دورة الغسيل.

- استخدمي قطعة قماش جافة لمسح جميع أجزاء الغسالة من الداخل والخارج.

تنظيف فلتر الغسالة

تحتوي معظم الغسالات على مرشح أو فلتر يجب تنظيفه بشكل روتيني، باتباع الخطوات التالية:

- راجعي دليل استخدام الغسالة الأوتوماتيك لمعرفة كيفية إزالة الفلتر.

- نظفي الوبر بفرشاة لها شعر ناعم.

- امسحي الفلتر بقطعة قماش مغموسة في محلول الملح، ثم جففيه جيدًا قبل إعادته إلى الغسالة.

- اتركي باب الغسالة مفتوحًا للتأكد من تجفيف كل أجزاء الغسالة.

طريقة تنظيف درج منظفات الغسالة

يمكنك تنظيف درج المنظفات الموجود في الجزء الأمامي من الغسالة باتباع الخطوات التالية:

- أزيلي درج المنظف الموجود في الجزء الأمامي من الغسالة.

- انقعي الدرج في ماء ساخن وصابون.

- استخدمي فرشاة أسنان قديمة لفرك أي صابون متراكم وتخلصي من العفن.

- اشطفي الدرج جيدًا وجففيه قبل إعادته إلى الغسالة.

تنظيف الجزء الخارجي من الغسالة

باستخدام قطعة قماش مُبللة بمحلول الملح السابق تحضيره، امسحي الجزء الخارجي من الغسالة جيدًا، حتى تصبح الغسالة نظيفة من الداخل والخارج.