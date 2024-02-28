أفضل صيغة لـ دعاء الاستخارة للعمل والأوقات المستحبة

دعاء الاستخارة للعمل، من الأمور المطمئنة عندما تكون الحياة العملية معاكسة، ويحتار الإنسان تائهاً ولا يدري أين الخير، فيلجأ إلى ربه بالدعاء، سائلا المولى عز وجل أن يهديه إلى الصواب وذلك بأداء صلاة عمل الاستخارة، ليهديه، وينير، بصيرته ويريح قلبه لما سيأتي، فصلاة الاستخارة تجعل الإنسان مرتاحاً فيما يختاره.

دعاء الاستخارة للعمل

وبحسب الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، يمكن ترديد دعاء الاستخارة للعمل بصيغة: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ «الدخول في عمل جديد» خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ «الدخول في عمل جديد» شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ».

دعاء الاستخارة للعمل بدون صلاة

واستمراراً للحديث عن دعاء الاستخارة للعمل، أوضح رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، أنه يمكن ترديد دعاء الاستخارة دون صلاة، بأكثر من صيغة من بينها:

ـ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم امنحني القدرة على الاختيار الصحيح، ولا تتركني إلى نفسي أو الشيطان.

ـ اللهم إن كان هذا العمل فيه خير لي فعظمه في قلبي، وارزقني الثبات، ولا تشقيني به، ووفقني لإنجازه، وإن كان شرا لي فاصرفه عني.

كيفية أداء صلاة الاستخارة

وعن كيفية أداء صلاة الاستخارة، أشار رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر في تصريح لـ«الوطن» إلى أن صلاة الاستخارة تبدأ بالنية، ثم الوضوء كما المتعارف عليه، ثم يصلي المسلم ركعتين من غير الفريضة، يقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون بعد الفاتحة، ثم يقرأ في الركعة الثانية سورة الإخلاص بعد الفاتحة، ثم يرفع المسلم يده ويتضرع إلى الله عز وجل، بالدعاء، لافتا إلى أن دعاء الاستخارة قبل أو بعد التسليم من الصلاة.

وقت صلاة الاستخارة

وفي إطار الحديث عن دعاء الاستخارة للعمل، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وقت صلاة الاستخارة، مشيرا إلى أن المسلم يمكن أن يصلي صلاة الاستخارة في أي وقت، بخلاف أوقات النهي التي تبدأ من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، ومن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وقبل الظهر بمقدار ربع ساعة تقريبا، وهو وقت زوال الشمس، موضحاً أنه في حالة الاضطرار إلى صلاتها في هذه الأوقات فلا بأس في ذلك.