حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 28-2024 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب لديه شخصية قوية ومثابرة، ولا يستسلم لشئ بسهولة على الإطلاق، ولا يترك أحد يتقرب إلى شريك حياته، ويفعل كل ما بوسعه حتى لا يكون هناك أشخاص في الدائرة المقربة له غيره، ما يجعله يشعر بالبغض تجاه من يحاول التقرب له.

ومن أبرز عيوب مولود برج العقرب، أنه لا يسمح لأحد أن يتخطى مكانته، ويحب أن يكون في المكانة الأولى، ويهتم مولود هذا البرج بمعرفة الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب الأربعاء الموافق 28 فبراير على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك، كالتالي:

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

مولود برج العقرب لديه فرصة للاهتمام بعمله جيدا اليوم، لذلك عليه أن ينتهز كافة الفرص التي تأتي إليه بعد دراستها جيدا.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

قد يشعر مولود برج العقرب بالوحدة اليوم، وعليه أن يقضي وقت طويل رفقة شريك حياته حتى يشعر بالأنس.