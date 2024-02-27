الحوار الوطني يكشف أبرز الموضوعات النقاشية في جلسات اليوم

أعلنت إدارة الحوار الوطني، أبرز الموضوعات النقاشية في جلسات اليوم الثاني للحوار الاقتصادي.

وتضمن اليوم الثاني من الحوار الوطني الاقتصادي، 3 جلسات؛ الأولى عن «هيكل وعجز الموازنة»، والثانية عن «سبل التعامل مع الدين الخارجي»، والثالثة عن «كيفية زيادة الإيرادات العامة للسياسة الضريبية».

أبرز الموضوعات النقاشية اليوم في الحوار الاقتصادي

وأوضحت إدارة الحوار الموضوعات كالتالي:

ـ قضايا وإشكاليات شمولية الموزانة والمالية العامة.

ـ موقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة.

ـ موقف التشعريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية، وسياسة الإيردات العامة والسياسة الضريبية.

ـ كيفية إدارة الدين الخارجي وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه.

ـ إعادة هيكلة الدين العام.

ـ تطوير وتشجيع الأسواق الجديدة.

ـ توسيع القاعدة الضريبية.

ـ موقف السنددات التي تطرحها وزارة المالية.

ـ موقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة.

ـ كيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها.

ـ تجنب مخاطر عدم استقرار السوق.

ـ آليات الرقابة الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.

ـ استغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية.

انطلاق جلسات الحوار الاقتصادي

وانطلقت فعاليات المرحلة الأولى من الحوار الاقتصادي أمس، ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول إلى مخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.