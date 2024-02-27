«الكشكي»: جلسات الحوار الوطني الاقتصادي تتسم بالعمق

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ جلسات اليوم والأمس للحوار الاقتصادي اتسمت بالعمق والحرص الشديد وسباق مع الزمن للوصول إلى مخرجات ونتائج وتوصيات تتزامن مع اللحظة الراهنة، موضحا أنه جار تناول ومناقشة القضايا الملحة والمهمة على طاولة الحوار.

قفزة اقتصادية كبرى

وأضاف «الكشكي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة قناة الحياة، أنَّ جلسات الحوار الوطني الخاصة بـ المحور الاقتصادي تزامنت مع قفزة اقتصادية كبرى وهي مشروع تطوير رأس الحكمة.

اقتصاد يتحرك نحو الأمام

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «نحن أمام اقتصاد يتحرك نحو الأمام في إطار خطة مدروسة وضعتها المؤسسات المصرية وبالتوازي ينطلق الحوار الوطني في مناقشة قضاياه بعنوان الحوار الاقتصادي، ويتم مناقشة الموازنة العامة والدين العام بالجلسات، وكذلك مقترحات بشأن زيادة الإيرادات العامة».