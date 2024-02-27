نشأت الديهي: مصر تستهدف إسقاط 45 ألف طن مساعدات إنسانية على غزة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القوات الجوية المصرية قامت بإنزال مساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة، وخلال الفترة المقبلة تستعد القاهرة لإنشاء وإقامة مستشفى ميداني داخل القطاع.

وتابع خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، على قناة «ten»، اليوم، بأن مصر تستهدف إسقاط 45 ألف طن من المساعدات في غزة، بمساعدة الأشقاء الإماراتيين والقطريين والأردنيين والفرنسيين، مشيرًا إلى أن المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أوشكت على الانتهاء، وهذا ما سمح للقوات الجوية المصرية بإسقاط المساعدات على غزة.

ولفت إلى أن القاهرة تعمل منذ اليوم الأول على إدخال المساعدات، وأكثر من 80% من المساعدات التي ترسل إلى القطاع كانت مصرية، مضيفًا أن القاهرة كانت حريصة على أن تتسم تحركاتها بالحكمة الشديدة، حتى لا ينفجر الموقف.

أوضح أن البعض كان يتحدث عن ضرورة أن ترسل مصر المساعدات عنوة إلى قطاع غزة، وإذا قامت دولة الاحتلال باعتراض هذا الأمر فلكل حادث حديث، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تدرس كل السيناريوهات المتوقعة قبل أن تتخذ أي خطوة، معقبًا: «مصر تمتلك الوعي الكامل والحكمة البالغة في إدارة الملف والصراع في قطاع غزة، ما قامت به مصر تجاه القضية الفلسطينية ليس موقع جدل أو نقاش في كل الأحوال».