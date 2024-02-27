«الوزراء»: انتهاء فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر 13 مارس

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الداخلية مستمرة في حصر أعداد المقيمين غير الشرعيين في مصر وسيتم الإعلان عن الأرقام النهائية بشكل رسمي.

دراسة تكلفة استضافة الضيوف

وتابع الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن رئيس الوزراء وجّه الجهات المعنية بدراسة تكلفة الدولة التي تتحملها في استضافة ضيوها، موضحا أنه توجد اجتماعات جارية في هذا الصدد لدراسة جميع الخدمات التي سيتم تقديمها، والفترة المقبلة سيكون هناك تصور لمعرفة الأعداد بشكل مدقق.

مد فترة توفيق أوضاع الأجانب

ونوه بأن وزارة الداخلية أتاحت مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية لمدة 3 أشهر تنتهي في 13 مارس 2024، وبعد انتهاء هذه المدة سيتم الإعلان عن الأرقام بشكل واضح.