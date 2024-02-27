«المطاردة الصعبة».. الاحتلال الإسرائيلي يزعم معرفة مكان يحيى السنوار

يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنّ زعيم الفصائل الفلسطينية يحيى السنوار يختبئ داخل شبكة متاهة من الأنفاق أسفل جنوب غزة، لكنه محاصر بدرع بشري من المحتجزين بهدف ردع عملية اعتقاله أو قتله، مما يحبط جهود إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

الاحتلال الإسرائيلي يصف البحث عن السنوار بـ«المطاردة الصعبة»

وقال مسؤولون لدى الاحتلال الإسرائيلي، في مقابلات تلفزيونية، إنّ عملية إسرائيل في غزة لا يمكن أن تنتهي، حتى يتم القبض على «السنوار»، أو قتله أو عدم تمكنه من إدارة المقاومة الفلسطينية.

تحديد موقع «السنوار»، قد لا يكون صعبًا تكتيكيًا أو سياسيًا، لكن عملية تحييده دون قتل أو إصابة العديد من المحتجزين الذين يعتقد أنهم في بجواره هو ما يجعل الأمر معقدًا من وجهة نظر بعض مسؤولي المخابرات والأمن الإسرائيليين والأمريكيين، وغيرهم من المسؤولين الغربيين الذين وصفوا مطاردة زعيم الفصائل بـ«الصعبة»، وفقًا لـ«واشنطن بوست».

الاحتلال الإسرائيلي يزعم معرفة مكان السنوار

وقال مسؤول كبير لدى الاحتلال: «لا يتعلق الأمر بتحديده، إنه يتعلق بفعل شيء ما» دون المخاطرة بحياة المحتجزين.

يعتقد الاحتلال الإسرائيلي، أنّ «السنوار» محصورًا في أعماق الأنفاق أسفل خان يونس، في جنوب غزة فيما ينفق العديد من المسؤولين الأمريكيين مع التقييم الإسرائيلي، بأنّ قائد الفصائل الفلسطينية يختبئ في مكان ما تحت مسقط رأسه، وأحاط نفسه بالمحتجزين، كخطة تأمين.

وزعمت الأجهزة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، تحديد شبكة واسعة من الأنفاق أسفل غزة، في محاولة البحث على «السنوار».