مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الغذاء كسلاح

قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إنّ إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في إطار اتفاقية منع التطهير العرقي.

وأضاف في كلمته خلال جلسة مجلس لمجلس الأمن الدولي، والتي تناقش انعدام الأمن الغذائي في غزة: «إسرائيل تجاهلت أمر محكمة العدل الدولية بالكامل وهي مستمرة في جرائمها التي تسعى إلى التطهير العرقي بما في ذلك جريمة التجويع كسلاح حرب، هذا ليس مجرد رأي لكنه أمر قد شهدت عليه الأدلة في تقارير قدمتها وكالات الأمم المتحدة الإنسانية والكثير من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية».

وتابع: «استخدام الإسرائيليين الغذاء كسلاح لمعاقبة الشعب الفلسطيني ليس سرا، فقد أعلنوا نيتهم منذ شهور في أكتوبر 2023 على لسان أعلى ضباط الجيش وأعلى الشخصيات السياسية وبعضهم مازال يتباهى بهذه السياسات العقابية، وصرح بعضهم علنا أن سياسات من هذه القبيل ستسرع من وتيرة تدهور الوضع الإنساني وستؤدي إلى نزوح واسع النطاق في قطاع غزة».