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عمرو خليل: المجاعة تفتك بأرواح نصف مليون فلسطيني يقيمون في شمال غزة

كتب:

شريف سليمان
11:51 م | الثلاثاء 27 فبراير 2024
الإعلامي عمرو خليل

الإعلامي عمرو خليل

حذر الإعلامي عمرو خليل، من أن المجاعة قد تفتك بأرواح نصف مليون مواطن يقيمون في شمال غزة، لا تصلهم أي مساعدات بسبب استهداف الاحتلال الإسرائيلي لشاحنات المساعدات.

أضاف خلال برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المدنيين الأبرياء في غزة يتعرضون للقتل والإصابة، والتجويع والحرمان من العلاج الطبي، وهي جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف التي تجرم معاقبة المدنيين على جرائم لم يشاركوا في ارتكابها.

وتساءل: "هل يتوقف العقاب الجماعي؟ أم أن العالم سيظل صامتا أمام هذا العقاب الجماعي؟".

وتابع :"مثلث الموت، يكتمل بالجوع الذي يحاصر المدنيين، ووفقا منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، نفدت فعليًا إمدادات المواد الغذائية المغذية، وأصبح خطر الموت من الجوع أمرا واقعا".

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بقلم شريف سليمان