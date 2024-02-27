مصطفى عمار: «مليحة» إضافة كبيرة للفن المصري.. ويجسد معاناة الشعب الفلسطيني

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن منصة «watch it» تقدم مسلسلين خلال هذا العام، هما مسلسل «لحظة غضب» الذي يستحق الرهان عليه من المنصة، ومسلسل «مسار إجباري» بطولة الفنان أحمد داش، والذي من المتوقع أن يكون المسلسل المفضل لفئة الشباب الذي يشاهدون الأعمال الدرامية على المنصات وتطبيقات الهواتف المحمولة لعدم ارتباطهم بالتليفزيون.

وتحدث «عمار»، خلال لقائه ببرنامج «المانيفستو» مع الإعلامي أحمد الطاهري على راديو 9090، عن مسلسل «مليحة» المقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة، قائلا إنه أول مسلسل يتناول أحداث القضية الفلسطينية، ويُعرف المشاهدين بتاريخ الصراع والموقف العربي، وما يحدث داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أن المسلسل من إخراج عمرو عرفة، وإضافة كبيرة للغاية للفن المصري سواء على المستوى الدبلوماسي أو المساعدات الإنسانية أو توثيق التاريخ نفسه.

وأكد أن مصر قدمت الكثير من أجل دعم القضية الفلسطينية، وأبسط صور الدعم هي تولي مسؤولية إنتاج مسلسل يعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني والواقع المؤلم الذي يعيشه، مشيرا إلى أن المسلسل من بطولة الفنانة الكبيرة ميرفت أمين والفنان دياب.