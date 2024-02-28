انطلاق مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والأفلام الطويلة والقصيرة اليوم

ينطلق في السادسة من مساء اليوم، حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية بحضور عدد من الممثلين والنقاد ومخرجي الأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة وأفلام الأنيميشن من مختلف الجنسيات.

جدول حفل الافتتاح

وبحسب بيان رسمي للمركز القومي للسينما، يبدأ حفل الافتتاح غدا بفيلمين للمخرج عبد القادر التلمساني أحد رواد صناعة السينما التسجيلية في الوطن العربي، وهما فيلم الفأس والقلم وفيلم نهاية بارليف.

ويدور فيلم الفأس والقلم، حول دور طلاب الجامعات المصرية في محو أمية الفلاحين، فيما يدور فيلم نهاية بارليف حول الدمار الذي خلفه آثار العدوان الإسرائيلي على منطقة قناة السويس، والمصانع والمزارع في حرب 1967، وصولا إلى انتصار مصر بالعبور إلى سيناء وتحريرها في عام 1973.

ندوات وورش على هامش المهرجان

ويقيم مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية في دورته الـ 25 العديد من الندوات وورش العمل بحضور عدد من المخرجين والنقاد والمهتمين بصناعة السينما التسجيلية والأفلام الطويلة والقصيرة.

وتتضمن الفاعليات ماستر كلاس المخرج ستيف جيمس وماستر كلاس المخرج دانيال كوتر وماستر كلاس المخرجة إليسا ليبو وماستر كلاس الباحثة تيري جيريسبرج، إلى جانب معرض لأعمال المصور سادس عبد السلام، وورشة عمل حول كيفية صناعة الأفلام التسجيلية بالتعاون مع السفارة الأمريكية على مدار 3 أيام متواصلة.