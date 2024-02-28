محافظ الإسماعيلية: مهرجان السينما التسجيلية يحارب التطرف

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن مهرجان السينما التسجيلية يعد أيقونة للإبداع، لما حققه من مكانة كبيرة بين المهرجانات الدولية إلى جانب كونه سفيرا للحضارة والرخاء والتنمية الاقتصادية.

وأضاف بشارة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المحافظة ترحب بضيوفها المشاركين في المهرجان للاحتفال باليوبيل الفضي لمرور 25 دورة، وذلك بفاعليات استثنائية عبر عرض أفلام مختلفة وورش وندوات ثقافية.

بشارة: المهرجانات تساعد علي نبذ التطرف

وقال محافظ الإسماعيلية، إن مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، يثقل الرسائل السامية والفن الراقي، مشيرا إلى أن الفن والثقافة من المقومات الهامة للعديد من الدول.

وأضاف: المهرجانات تجسد الحاضر وتعزز القيم النبيلة وتسمو بالأخلاق وترتقي بالذوق العام، وتنمي الوعي الثقافي للأفراد والمجتمعات، فالفن يسعي دائما للوصول بالمجتمع إلى مرحلة الكمال، وترسيخ قيم حب الوطن.

وقال بشارة، إن المهرجانات الثقافية تساعد على نبذ العنف والأفكار المتطرفة، ويرتبط الفن ارتباطا وثيقا بثقافة وحضارة وقيم المجتمع.

وينطلق مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية اليوم الأربعاء، بحفل افتتاح في السادسة مساء، ويضم عددا من المخرجين من مختلف الجنسيات والعديد من الممثلين المصريين والنقاد والمهتمين بصناعة السينما التسجيلية.

ويستمر المهرجان على مدار 5 أيام متواصلة، ويضم عروضا مختلفة على مدار اليوم من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء بقصر ثقافة الإسماعيلية ومكتبة مصر العامة وسينما دنيا بمنطقة الإفرنج.